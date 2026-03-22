三笘薫が所属するブライトンは現地３月21日に開催されたプレミアリーグの第31節で、昨季王者のリバプールとホームで対戦。ダニー・ウェルベックの２ゴールで、２−１と勝利を収めた。前々節のアーセナル戦で左足首を負傷し、前節のサンダーランド戦を欠場した三笘は76分からの途中出場。いきなり鋭いドリブルで相手をかわして決定機を創出するなど見せ場を作った。試合後、取材に応じた三笘は、「（時間を）制限してもらった