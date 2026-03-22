著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回は俳優、ラジオパーソナリティーなど幅広い活躍を続ける三宅裕司さん（74）です。喜劇の舞台には「体が動く限り立ち続けたい」と言います。その思いの源は、舞台上で浴びる観客からの笑い声や拍手でした。（構成・高原俊太）座長を務める「熱海五郎一座」などの舞台は一言でいえば「笑いの真剣勝負」です。稽古場で何度も練り直し、必死に汗を