俳優・川粼麻世（６３）が、妻で料理研究家の花音さん（４１）と義母との家族ショットを公開した。川粼は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「一枚目は妻と義母の家族３人の写真です。義母の喜寿のお祝いで仲間達が集まってくれて、月島にあるすっぽんとタイ料理の店＠ｔｓｕｋｉｓｈｉｍａ＿ｇｅｎｐｅｉさんを貸切でお祝いしました」と記し、妻と義母とのスリーショットや、義母の喜寿を祝う食事会