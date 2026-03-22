◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）第４０回ファルコンＳ・Ｇ３は２１日、中京競馬場で行われ、朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（川田）がレースレコードで貫禄の重賞２勝目を飾った。◆川田将雅騎手４回目の騎乗で初勝利。重賞は報知杯弥生賞ディープインパクト記念（バステール）に続く、今年５勝目で、通算１５７勝目。◆福永祐一調教師２頭目の出走で初勝利。重賞