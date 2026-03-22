昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也と、人気女性モデルが撮影した２ショットが公開された。モデル・滝沢眞規子の夫で、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏が２２日までに自身のインスタグラムを更新。「＃ｎａｇａｓｅｔｏｍｏｙａ＃ほぼ家族」とハッシュタグで長瀬との関係性を明かし、写真をアップした。妻・タキマキと長瀬の２ショットも公開。長瀬はタキマキの肩を抱き、２人で楽しそうに撮影し