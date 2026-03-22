菊池桃子が、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 菊池桃子 ©カノウリョウマ／集英社 【プロフィール】菊池桃子（きくち・ももこ）1月5日生まれ宮城県出身2020年から2023年まで、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」として活動。現在は台湾プロ野球チーム・中信兄弟のチアリーディングチーム「Passion Sisters」