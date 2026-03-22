千賀滉大（ゲッティ＝共同）米大リーグ、メッツのメンドサ監督は21日、開幕ローテーションを発表し、千賀滉大は5戦目、31日（日本時間4月1日）の敵地でのカージナルス戦に決まった。千賀は昨季、右太もも裏負傷による離脱もあり、22試合で7勝6敗、防御率3.02に終わった。オープン戦はここまで3試合に先発し、防御率1.86と好結果を残していた。（共同）