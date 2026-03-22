4月13日よりフジテレビ系で放送がスタートする北村匠海主演の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』に八嶋智人、三宅弘城、村川絵梨、佐戸井けん太、熊切あさ美、吉本実由、ソニン、迫田孝也、鈴木浩介、荒川良々が出演することが決定した。 参考：北村匠海が教壇に立って授業を行うシーンも『サバ缶、宇宙へ行く』場面写真一挙公開 本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな