きょう3月22日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、ピースの又吉直樹が登場！45歳を迎えた今、芸人仲間と交わしているという恋愛にまつわる話を告白。そして結成23年を迎え、現在は異なる環境で活躍する相方・綾部祐二への熱い思いを口にしながら、コンビとしてのこれからの活動についても言及する。◆先輩芸人・今田耕司と交わす恋の話と現在の結婚願望プライベートでも親交が深いという芸人の先