ハライチ＆比嘉愛未がMC！誰もが経験する日常生活のワンシーンを競技化した“普通の人”が主役の和やかすぎる賞レース「日常生活グランプリ ニチワン」を、本日3月22日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。■「何気ない日常」が競技に！日本一の“普通の人”を決定「日常生活グランプリ ニチワン」は、これまで日の目を浴びてこなかった「普通の人たち」が持つ意外なスゴ技にスポットを当て