俳優の北村匠海（28）が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（4月13日スタート）の主要キャストが22日に発表された。八嶋智人（55）、三宅弘城（58）、村川絵梨（38）、佐戸井けん太（68）、熊切あさ美（45）、吉本実由（10）、ソニン（43）、迫田孝也（48）、鈴木浩介（51）、荒川良々（52）ら個性豊かな豪華俳優陣が大集結した。「サバ缶、宇宙へ行く」は、福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という