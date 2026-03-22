記念撮影に応じるトランプ米大統領（左）と高市首相（ホワイトハウスのホームページから）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは20日、ホワイトハウスで行われた19日の日米首脳会談や夕食会での高市早苗首相の振る舞いについて分析し「『愛想と自制』を駆使してトランプ米大統領の怒りをほぼ回避した」と伝えた。ただ今後、中東情勢の不安定化が両者の立場の違いを露呈させる可能性もあると付け加えた。同紙は、イ