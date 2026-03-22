「ABEMA Prime」に気象予報士として出演している穂川果音が22日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」水着姿も「魅力的」（15枚）170cmと抜群のスタイルを誇る穂川。普段から、圧倒的に魅力あふれる近影をSNSに投稿し注目を集めている。また先日は、3月27日に「ABEMA Prime」を卒業することも明かした。今回は「毎日次の日のお天気に合