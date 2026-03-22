◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）第４０回ファルコンＳ・Ｇ３は２１日、中京競馬場で行われ、朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（川田）がレースレコードで貫禄の重賞２勝目を飾った。馬場の真ん中から堂々と伸びてきた。ダイヤモンドノットは馬群の中で脚をため、好位からの追走。直線で進路を確保すると、川田が軽く手綱を押す。そのアクションは徐々に激しさを増し、左ス