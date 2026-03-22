娘の誕生日に用意した、いちごたっぷりのホールケーキ。しかし、義母が「勢いが大事！」と豪快に包丁を入れた結果、ケーキは無惨にもぐちゃぐちゃに潰れてしまって……。ショックで今にも泣きそうだった娘が、数ヶ月後に見せた驚きの行動とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 いちごたっぷりのホールケーキ 小6の娘の誕生日に、立派なホールケーキを買いました。娘が自分で選ん