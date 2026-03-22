元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰの松井秀喜氏（ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）が２１日（日本時間２２日）、ニューヨーク州内で子供を対象とした野球教室を開催し、約３０人を熱血指導した。打撃投手として参加者全員に１人につき１０スイング約３００球を投げ、恒例のフリー打撃では柵越を披露し、子どもたちの歓声を浴びた。ニューヨーク周辺、及び日本で開催してきた同イベントは今回が３８回目を数える。今