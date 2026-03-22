モデルで女優の本田紗来が、スラリとした全身ショットを撮影した。マネジャーによるインスタグラムが２１日までに更新され、専属モデルを務めるファッション誌「Ｒａｙ」のファンイベントに参加したことを報告。「ステージにいるみなさんはキラキラしていて仲睦まじく輝いていました。さらちゃんもとっても楽しそうで見ていて幸せな気持ちになりました」と本田の様子を伝え、「お越しいただいた皆さんありがとうございました」