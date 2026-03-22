キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。 今回は母親の通夜で起きた、親族の非常識すぎる振る舞いを紹介する。香典返しの二重取り、勝手な料理の追加、そして葬儀場での「家族大宴会」。 「最後まで盛大に集団でたかられました」と憤る60代女性が見た光景とは――。※※※故人を偲ぶ通夜の席で、目を疑うような光景が繰り広げられることもあるようだ。東北地方の60代女性は、母親のお