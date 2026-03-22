キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は親戚に葬儀を台無しにされたエピソードを紹介する。「俺が店を出した時の花はもっと豪華だったぞ！」「ぼったくりだ！」と吠え、ビールを要求。50代女性が遭遇した、冠婚葬祭の区別もつかない60代親戚の滅茶苦茶な暴走とは――。※※※心静かに故人を悼む葬式の場で騒ぎ立てるのはマナー違反だろう。投稿を寄せた50代女性がコロナ禍前に