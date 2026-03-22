子どもの頃からの付き合いだからといって、大人になっても対等な関係が築けるとは限らない。投稿を寄せた50代女性は、約30年前に幼馴染と絶縁したエピソードを振り返る。小学校の学区が変わった時期もあったが、再び近所になり付き合いが続いていたという。しかし、その友人関係は決して良好なものではなかったようだ。「小学校に上がり学年が大きくなるにつれ彼女はあたしのことを常に見下した感じがしてずっと苦手でした」容姿を