塩貝健人が初招集の日本代表へ思いを語った日本代表に初選出されたドイツ1部ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人が3月21日、スコットランド代表（日本時間29日／グラスゴー）、イングランド代表（同4月1日／ロンドン）と戦う英国遠征に並々ならぬ決意を示した。ホームで行われたブンデスリーガ第27節ブレーメン戦（0-1）に途中出場。試合後、取材に応じた塩貝は「最後にいいところをかっさらってW杯に滑り込んで、アメリカで僕が