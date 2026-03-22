『本屋の人生』（伊野尾宏之 著）小学校のクラスメイトには、豆腐屋の子、米屋の子、文房具屋の子がいた。『本屋の人生』を読んでから、そこに伊野尾君という本屋の同級生がいたような気になっている。彼は他の子よりも体が大きく、厳めしい顔をしているが、実際は不器用で気が小さい。そして特段、文学が好きというわけでもなかった。すくすくと身長が伸び、大人になった彼は、フリーターでふらふらしたかと思ったら、家の本屋