ロッテは、生地の中心部が「じゅんわり」と感じられる半生の新ビスケット「The（ザ）」シリーズを開発した。3月24日、「The BUTTER」と「The CARAMEL」の2品を東日本エリアで先行発売して半生ビスケット「チョコパイ」などに続くビスケット事業次の50年の柱に育成していく。3月18日、発表会に臨んだ古市丈二マーケティング本部第一ブランド戦略部部長は「ビスケット事業が50周年の節目を迎え御礼申し上げたい。技術を日々磨