これからの季節、特にスポーツシーンや長時間移動の際に、気になることといえば、足の“蒸れ”。足裏は、1日にコップ約1杯ほどの汗をかくと言われており、ニオイや肌トラブルなどさまざまな“困った”の原因となります。やはり根本的な解決には、日々のケアとともに適切なシューズ選びが大事ですよね。とはいえ「何を選ぶべきかわからない！」のは当然。ならばDESCENTE（デサント）より3月初旬にローンチされたばかりの「TORVENT（