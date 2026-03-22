攻守で「結果」を生み、レギュラー争いで存在感を示す林(C)萩原孝弘レギュラー獲り待ったなしの4年目プロ4年目を迎える林琢真は、今まさに「ヤングライオン」から「百獣の王」にひとかわむけようとしている真っただ中。石上泰輝、京田陽太との熾烈なショートのレギュラー争いに身を置く25歳だが、ライバルとの差別化は明確に描き出せている。【動画】レギュラー奪取へDeNA林が見せた決死のダイブキャッチを見る昨年の林はキ