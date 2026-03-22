「散歩アプリはほとんどが無料、歩けば健康促進にもつながります。ポイントが貯まるものもあるのでお得です」【写真】まだ間に合う！確認必須「ポイ活達人」になるコツそう話すのは、節約アドバイザーの丸山晴美さん。散歩アプリとは、スマホの加速度センサーやGPS機能を活用し歩数などに応じて特典が得られるスマホアプリ。ポイント型から健康管理型まで種類も豊富。お金をかけずに続ける健康習慣「ポイ活のできるタイプは歩数