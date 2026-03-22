歌手でタレントの鈴木亜美さんが交通安全を呼びかけました。鈴木亜美さん：今一度交通ルールを確かめて、事故のないように、けがをしないように。鈴木亜美さんは、ママ友が警視庁町田警察署に勤務していることから一日署長に就任したもので、イベントでは、「四十を過ぎて制服が着れると思ってなかった」と感想を述べていました。