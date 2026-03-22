移民の受け入れに寛容とみられてきたスウェーデンが迷走している（写真：Daniel Alon/Shutterstock.com）スウェーデンの移民・難民政策が、歴史的な大転換点を迎えている。かつて「人道大国」を標榜し、移民受け入れに寛容な国として国際社会から称賛されてきたスウェーデンがいま、自らが掲げた「統合（インテグレーション）」の理想を自ら破壊するという矛盾に直面している。スウェーデンに何年も居住し、教育を受け、就労