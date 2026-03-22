さいたま市で、住宅4棟が燃える火事があり、1人の遺体が見つかりました。21日午後3時ごろ、さいたま市南区で木造2階建ての住宅から出火し、周囲に燃え広がりました。この火事で火元の住宅が全焼したほか、隣接する3棟が燃えました。焼け跡から1人の遺体が見つかり、警察は、住人の80代の女性とみて身元の確認を急いでいます。