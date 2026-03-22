日本に帰化したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲は、妻・節子（セツ）を深く愛した。その仲睦まじい夫婦の様子を、詩人の萩原朔太郎が「小泉八雲の家庭生活室生犀星と佐藤春夫の二詩友を偲びつつ」（昭和16年）に書いている。一部を紹介する――。※本稿は『ちくま日本文学036萩原朔太郎』（筑摩書房）の一部を再編集したものです。■息子も理解できない「ヘルンさん言葉」ヘルンの日本語は、ヘルンの家族以外の人々には、容