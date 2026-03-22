突然ですが、「（有）」の正式名称知っていますか？（株）は見たことあるけど…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「有限会社」でした！「（有）」とは、「有限会社」を省略して表す略記です。会社名の前後に付けて使われることがあり、日常生活では看板や領収書、名刺、契約書の簡略表記などで見かけることがあります。有限会社とは、かつて日本の会社法制度に存在していた会社形態の一つで、株式会社に比べて設立や運営