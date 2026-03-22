2年ぶりに高槻駅チカに復活！2026年3月17日オープン！原価・原価以下でお酒やソフトドリンクを提供、ハイボール64円・サワー＝75円～・生ビール=260円などほぼ原価のアルコールメニューに、ソフトドリンクは1円という、リーズナブルすぎる価格。「チーズ＋何か」をコンセプトに、フレンチの技法を使用した創作チーズ料理店をご紹介します。 3月17日OPEN原価ビストロ