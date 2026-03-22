ショートコースは通常のゴルフコースよりも距離が短いにもかかわらず、上達に役立つヒントがたくさん詰まっています。そんなショートコースの魅力や活用方法について、今野一哉がお伝えするレッスン。 今回は不自由は上達の味方！ショートコースで実践する「縛り」ラウンドについて紹介します！ 制限のなかで工夫する経験が実戦で役立つ 不自由さでマネジメントも磨かれま