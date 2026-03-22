「オープン戦、ソフトバンク５−７広島」（２１日、みずほペイペイドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝の「開幕１番」が２１日、決まった。ソフトバンク戦後、新井貴浩監督（４９）が明言した。平川はこの日、初回に右前打を放つなど２安打を記録。オープン戦は１９安打、打率・３１７だ。ドラフト制度以降、球団の新人選手が開幕スタメンに名を連ねれば４人目。さらに「開幕１番」なら、球団史上初の