皇居では「乾通り」の一般公開が始まり、多くの人が皇居の桜を楽しみました。乾通りの一般公開は、毎年2回、桜と紅葉の時期に行われます。乾通りには、ソメイヨシノやシダレザクラなど約100本の桜が咲き始め、訪れた人たちは、桜や桜越しに広がる江戸城の面影を楽しみました。また、今回初めて、外国人観光客向けに案内のテントも設置されました。アメリカから訪れた人は「実物の桜はとてもキレイ。来てよかったわ」と話しました。