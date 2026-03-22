男子200メートル背泳ぎ決勝は竹原（福岡県宗像市出身）が1分55秒57で制して、日本選手権の同種目で4連覇を達成した。今大会は初優勝した19日の100メートルと合わせて2冠となり「予選からフォームなどを修正できてよかった」とうなずいた。2月のスペイン高地合宿で磨いた再現性の高いフォームが、終始攻めのレースを展開できる原動力ともなった。200メートルは派遣標準記録も突破して、アジア大会とパンパシフィック選手権の代