Jリーグ公式戦で最長の15人目に突入したPK戦を14−13で制した。2月8日の開幕戦以来の白星で、福岡が連敗を「6」でストップ。「勝ち点2だけど、ホームで勝てたことがうれしい」。暫定的に指揮を執る塚原監督が喜びを口にした。暫定首位のG大阪にPK勝ち。DF辻岡が2度も試合を振り出しに戻した。前半22分は味方シュートがはじかれたこぼれ球を押し込み、J1初ゴールとなる同点弾。再びリードされて迎えた後半追加タイムに、再び左