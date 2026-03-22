【風人もよう諸橋舞さん（71）】着物がよくなじんでいる。帯に留めた名札には「大女将（おかみ）」の文字。2月、昭和天皇皇后両陛下を迎える施設として建設され、その後も多くの皇族らが宿泊した長崎県平戸市の「国際観光ホテル旗松亭（きしょうてい）」の“顔”に収まった。東京生まれ。これまでさまざまな接客業に就き、人との交流の腕を磨いてきた。着物は生活の一部だった。両親らを見送り、家族もなく、第二の人生を