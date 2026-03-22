第98回選抜高校野球大会は第4日の22日、長崎日大（長崎県諫早市）が初戦を迎え、山梨学院（山梨）と対戦する。3年ぶり5回目の出場となる長崎日大の平山清一郎監督と、5年連続9回目の出場となる山梨学院の吉田洸二監督に意気込みを聞いた。（鈴鹿希英）−相手校の印象は。平山左右素晴らしい投手がいて強敵だと思っている。胸を借りるつもりでしっかり頑張りたい。吉田対戦が決まってから試合ビデオを見た。主戦の投手