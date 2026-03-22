▽2回戦武雄4−2嬉野小城6−1唐津西三養基10−2致遠館（七回コールド）鹿島14−13伊万里実（延長十回タイブレーク）有田工9−0唐津東（七回コールド）早稲田佐賀10−0龍谷（五回コールド）鳥栖工4−3佐賀北（延長十回タイブレーク）