長崎県教育委員会は16日、五島市玉之浦町に位置する「島山島西海岸の砂岩泥岩互層（ごそう）」を県天然記念物に指定した。日本海ができる以前、日本列島がユーラシア大陸の一部だった頃の地層とみられ「地質学的な証拠として貴重」と評価している。島山島は周囲約16キロの有人島で、福江島と橋でつながっている。県教委によると、島の西海岸は白と黒の地層が規則的に重なり、高さ約100メートルの断崖が約2・5キロにわたって続