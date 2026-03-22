佐賀県警は、県内の2025年の偽電話詐欺と交流サイト（SNS）を悪用した投資・ロマンス詐欺の被害状況をまとめた。認知件数の合計は443件（前年比166件増）、被害総額約24億1998万円で過去最多だった。今年に入ってからも詐欺被害は止まらず、県警は「投資や副業などもうけ話を持ちかけ、現金や暗号資産を送金させる手口の詐欺が多発してる。ネットでの投資や副業の話は詐欺を疑って」と呼びかけている。県警によると偽電話詐欺