治安の良さを誇ってきた日本の社会に変調の兆しが表れている。警察に任せるだけでなく、市民一人一人と地域社会で危機感を共有することが求められる。警察庁のアンケートに「ここ10年で日本の治安が悪くなったと思う」と答える人は年々増え、2025年は8割近くに達した。この体感治安の悪化は統計でも裏付けられた。警察庁によると、25年の刑法犯認知件数は前年比4・9％増の約77万4千件に上り、4年連続で増えている。認知件