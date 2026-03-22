食にまつわる書籍のアカデミー賞といわれる「グルマン世界料理本大賞2025」のベジタリアン部門で、福岡市東区の料理研究家、大井直子さんが出版した野菜料理のレシピ本が1位に輝いた。「娘のために」と著した一冊。「料理に込めた思いが、言葉や文化の違いを超えて世界に届いた」。最高峰の栄誉を喜んでいる。