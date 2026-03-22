本拠地最後のオープン戦でようやく役者がそろった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）組の3人がスタメンに名前を連ね、ほぼベストメンバーで臨んだ広島戦。3番の近藤が奏でた快音から2026年型打線が本格始動した。初回2死。ターノックのチェンジアップを振り抜いた。右翼フェンス直撃の二塁打。「（WBCから）時間があったので、いろんなことを試しながらやっている段階。結果よりもしっかりとスイングをかけられたの