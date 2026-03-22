WBCに初出場した松本裕が貫禄の投球を見せた。7日の1次リーグ・韓国戦以来、中13日の登板間隔を感じさせず、八回をわずか10球で三者凡退。「体も問題なく投げられた。（WBCと使用球が変わり）若干の違和感はあったけど、そこまで気にすることはなかった」と涼しげに振り返った。最速は148キロをマーク。今後はブルペン投球などで開幕に備える。ソフトバンク・松本晴（先発で3回を2安打無失点、開幕ローテ入りが内定済み）「開