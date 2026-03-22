サッカーのサニックス杯U−17（17歳以下）女子サッカー大会2026（西日本新聞社など後援）は第2日の21日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで予選リーグ8試合があり、柳ケ浦高（大分）、宮崎学園高などが初勝利を挙げた。