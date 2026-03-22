ラグビー7人制女子の国際大会「ナナイロカップ北九州」が20、21の両日、北九州市のミクニワールドスタジアム北九州であり、優勝決定戦で日本代表を目指す若手選手の合同チーム「女子SDS/シニアアカデミー」が前回優勝のナナイロプリズム福岡を19−17で破って優勝した。主将を務めた松村美咲（早大）が前半1分に先制トライを決めるなど9得点と躍動。強豪の東京山九フェニックスに所属し、15人制の日本代表でもある松村は「チー