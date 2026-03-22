◇ザ・スノーリーグ第1シーズン最終戦（2026年3月21日スイス・ラークス）スノーボード男子ハーフパイプで五輪3度制覇のショーン・ホワイト氏が創設したハーフパイプの招待大会は第1シーズンの最終第4戦が行われ、スノーボードは男子が2月のミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（24＝ヨネックス）、女子は22年北京五輪銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）が、それぞれ初代総合王者に決まった。決勝トーナメントが行わ