俳優の愛華みれが、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。愛華みれ＝テレビ朝日提供元宝塚・花組トップスターの愛華が番組初登場。「いつか徹子の部屋に出演することがあったら身に着けて欲しい」と亡き母から贈られたネックレスを紹介し、黒柳に憧れて撮ったとっておきの振袖写真も公開した。鹿児島出身で幼少期は自然に囲まれ過ごした愛華。中学から剣道を始めて活発な性格